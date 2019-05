Nantes-Halilhodzic: "On verra ce qui va se passer"

Vendredi soir, le FC Nantes a terminé une saison compliquée, marquée notamment par un changement d'entraîneur en cours de route, et la perte d'Emiliano Sala, par une défaite à domicile face au Racing Club de Strasbourg (0-1). Les Canaris, finalement 12e du classement, manquent aussi de visibilité à court terme, l'avenir de Vahid Halilhodzic restant incertain.

"J'ai des responsabilités, encore un an de contrat. Mes mots sont souvent interprétés, je dirai simplement que nous rentrons dans une période de grand chantier avec une dizaine de joueurs qui vont partir, d'autres qui vont arriver, un groupe à reconstruire. Ce mercato est un moment délicat. Il va falloir qu'on réussisse à travailler, beaucoup et intelligemment pour avoir davantage d'ambitions. J'ai déjà eu plusieurs rendez-vous avec ma direction à ce sujet. J'ai donné mon avis sur beaucoup de choses. On verra ce qui va se passer", a commenté l'entraîneur du FCN sur Ouest-France.