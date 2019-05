Nantes: Halilhodzic enfariné par ses joueurs

L'ambiance est bonne au FC Nantes, et la série de cinq victoires et un match nul des Canaris y est sans doute pour quelque chose. Même s'ils ne savent si Vahid Halilhodzic sera toujours leur entraîneur la saison prochaine, les joueurs du FCN ont bien fêté les 67 ans de leur coach, qui a eu droit un traitement spécial dans le vestiaire à base de farine et d’œufs !

Franchement je ne sais pas ce que je préfère : le regard de Vahid ou le sourire en coin de Diego Carlos... #FCNantes pic.twitter.com/fbFFtYKsLY — Elen Hamon (@HeleneHamon) May 15, 2019