Nantes-Halilhodzic: "Au dernier mercato, ils ont tout fait dans mon dos"

Même si le FC Nantes reste sur une série de cinq victoires consécutives, Vahid Halilhodzic reste toujours aussi flou concernant son avenir à la tête des Canaris.

"Je ne sais pas, on verra, je n’aime pas parler de ça, a répondu le technicien franco-bosnien en conférence de presse, relaye Ouest-France. Si je reste, je veux un groupe encore plus compétitif, chaque mercato est très complexe au FC Nantes. Je fais tout pour préparer la saison prochaine, je fais mon job jusqu’au bout, avec application, à 101 %, après on verra ce qui va se passer. C’est lui (Waldemar Kita, ndlr) qui décide. "

Halilhodzic met la pression sur ses dirigeants, lui qui avoue avoir eu "une mauvaise expérience" lors du mercato hivernal. "Au dernier mercato, ils ont travaillé dans mon dos. J’avais dit que les choix sportifs, ça devait être moi et ce n’est pas ce qui s’est passé à Noël, a pesté "Coach Vahid". À 16 h le dernier jour du mercato, je n’avais jamais entendu parler de Mance. On m’a montré des vidéos et dit que ça ne coûtait rien. Est-ce qu’on peut vraiment dire que c’est un de mes choix ?" L'attaquant croate Antonio Mance, arrivé le 31 janvier, et souvent blessé, n'a joué que 37 minutes en Ligue 1 avec les Canaris.