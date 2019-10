Nantes-Gourcuff: "Un match maîtrisé de A à Z"

Deuxième de Ligue 1 après sa victoire arrachée contre Nice (1-0), samedi soir à la Beaujoire, Nantes compte déjà 19 points après neuf journées. Son meilleur total dans l’élite depuis 1994-1995, la saison du titre, indique Opta. Mais pas question pour Christian Gourcuff de s’enflammer car, même s’il a apprécié ce match "maîtrisé de A à Z", l’entraîneur du FCN retient que les Canaris auraient dû "concrétiser avant" le but libérateur de Moses Simon, inscrit en toute fin de rencontre (85e).

"On est allés les chercher, notamment en seconde mi-temps. On commence à voir des mouvements vraiment intéressants, dit-il sur le site du club. C'est aujourd'hui qu'on s'est créé le plus d'occasions depuis le début de la saison. Reste à les concrétiser. […] On a souvent péché dans la justesse. On ne peut pas maîtriser pendant 90 minutes, mais on use aussi les adversaires. C'est tactique. On sait que physiquement on tient, que les remplaçants apportent, comme sur le but."

"C'est une belle soirée, notamment pour le public, ajoute le technicien breton, qui a remplacé Vahid Halilhodzic sur le banc début août. Les 19 points, on les a. Il vaut mieux les avoir. On avance tranquillement. Pour rester en haut, il faut s'améliorer dans le jeu. On est en train de le faire. Il faut rester lucides, confiants. […] Ce qui est intéressant, c'est la confiance que ça procure. Le danger, c'est que les joueurs s'enflamment et perdent le fil. Mais on a un groupe sain."