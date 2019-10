Nantes-Gourcuff: "On use l'adversaire"

Nantes sera le dauphin du PSG à l'issue de la neuvième journée de Ligue 1. Forts de leur succès sur Nice ce samedi soir (1-0), les Canaris ne sont qu'à deux points du PSG.

"On commence à voir des mouvements intéressants, de la fluidité, savourait l'entraîneur Christian Gourcuff en conférence de presse. On s'est créé beaucoup d'occasions, souvent bien amenées, il reste à les concrétiser. Il faut qu'on augmente notre quota d'efficacité. On avance. Un match, on ne peut le dominer 90 minutes et le maîtriser complètement mais on use l'adversaire. Physiquement on répond présent, et les entrants apportent car il y a une très bonne complémentarité."