Nantes-Gourcuff: "On progresse"

Le FC Nantes de Christian Gourcuff, qui disputait pour sa part son deuxième match sur le banc des Canaris, a décroché sa première victoire de la saison sur la pelouse d’Amiens (1-2), samedi soir pour le compte de la 3e journée de Ligue 1, au terme d’une prestation aboutie. En tout cas, le coach breton a apprécié.

"On ne peut pas occulter qu'on a joué en supériorité numérique. La seconde période était à sens unique. Globalement on a vu des séquences intéressantes. Dans l'organisation et l'utilisation, on progresse. Ce qu'il manque c'est concrétiser cette maîtrise. Il nous faut plus de créativité dans les 25-30 derniers mètres. Je suis assez optimiste sur notre capacité à améliorer notre jeu et trouver cette efficacité qui est indispensable. On a bien travaillé et ce que j'ai vu me réjouit, car les joueurs adhèrent. Les points c'est aussi important pour renforcer la confiance donc c'est bien d'avoir gagné. Il y a encore des points à améliorer à tous les niveaux mais je trouve que ce qu'on fait n'est déjà pas mal. Je veux retenir un ballon qui circule de mieux en mieux et un collectif qui se met en place", a ainsi confié l’ancien entraîneur de Lorient à l’issue du match dans des propos relayés par le quotidien L’Equipe.