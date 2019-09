Nantes: Gourcuff ne change rien

Pour le déplacement des Canaris à Strasbourg, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, Christian Gourcuff fait confiance aux hommes qui ont battu Reims (1-0) dimanche dernier.

Le FC Nantes évoluera ainsi en 4-2-3-1, avec une deuxième titularisation de suite pour la recrue Ludovic Blas.

Pas de surprise non plus dans la composition alsacienne. Le Racing débutera en 5-3-2, avec notamment Jean-Ricner Bellegarde au milieu, et Adrien Thomasson, face à son ancien club.

Strasbourg: Sels - Lala, Djiku, Mitrovic, Koné, Carole - Thomasson, Sissoko, Bellegarde - Ajorque, Da Costa

Nantes: Lafont - Fabio, Girotto, Pallois, Traoré - Abeid, Touré - Blas, Louza, Simon - Coulibaly