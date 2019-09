Nantes: Gourcuff n'aime pas les matches à 13h30

Moins de 72 heures après sa victoire face à Rennes (1-0), le FC Nantes se déplace à Lyon, samedi, dans un match programmé à un horaire inhabituel (13h30), spécialement pour le marché asiatique.

"L'horaire de cette rencontre accroît encore un peu plus les difficultés mais il faudra s'y accommoder, a confié Christian Gourcuff, jeudi, en conférence de presse. On est est déjà confronté à ça avec les matches à 15h, à 20h, à 21h. Il y a eu un aménagement ces dernières années avec un aspect commercial du foot qui a changé. Mais 13h30, c'est encore particulier. L'organisme des joueurs a une horloge biologique et là, on modifie tout. On sait que la télévision fait vivre le foot donc à partir de là, ce sont eux qui décident des horaires. L'aspect sportif passe au second plan."

Comme les deux équipes seront dans les même dispositions en ayant joué mercredi à 19h, l'entraîneur des Canaris s'inquiète surtout pour la qualité du spectacle qui sera proposé. "On voit déjà dans les rencontres qui se jouent à 15h, en plus de températures élevées parfois, notamment en période estivale, ça donne des matches avec beaucoup moins de rythme. Jouer à 13h30, indépendamment de l'aspect climatique parfois, les organismes sont plus endormis. Je pense que c'est surtout sur la qualité des matches que ça a des répercussions."