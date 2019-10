Nantes: Gourcuff bientôt prolongé

Jusqu'ici tout va bien entre les Kita et Christian Gourcuff, dont la greffe à Nantes est, il faut bien le constater, pour l'instant une réussite, puisque le FCN est le dauphin du PSG au classement de Ligue 1 avant la 10e journée et un déplacement à Metz samedi (20h). Au point que la prolongation du contrat du technicien breton, débarqué cet été chez les Canaris, est imminente ; elle sera même assortie d'un périmètre élargi, selon le Directeur délégué Franck Kita.

"Aujourd'hui, même si la durée de la prolongation n'est pas arrêtée, le président (Waldemar Kita) et Christian Gourcuff, qui sont de la même génération (ils ont respectivement 65 et 64 ans) et qui partagent la même philosophie, ont convenu de prolonger l'aventure ensemble", déclare le dirigeant dans les colonnes de Ouest-France. Gourcuff n'avait pour l'heure paraphé qu'un contrat d'une durée d'un an. "L'entraîneur se sent bien ici, on se sent bien avec lui. Le reste n'est que de l'administratif", ajoute-t-il, avant d'évoquer les nouvelles missions assignées au coach nantais.

"Il va devenir le responsable du secteur sportif. Il va mettre en place, grâce à son savoir-faire et son expérience, une politique sportive globale. On va essayer de remettre en place, ce qui n'a pas été facile pour de multiples raisons avec les entraîneurs précédents (sic), ce qui a été fait à l'époque : une uniformité de style et de jeu, des pros jusqu'aux petits." Bref, c'est le grand amour entre Gourcuff et la famille Kita.