Nantes-Eysseric: "J'aurais pu venir ici l'été dernier"

Entré en cours de jeu mardi soir contre Toulouse (2-0) en Coupe de France, Valentin Eysseric a effectué ses débuts avec le FC Nantes. "Mon dernier match plein remonte à Naples, en 3ème journée de Serie A, avec la Fiorentina. Je ne suis pas encore prêt à faire 90 minutes. Mais je travaille physiquement et je pense être prêt dans une semaine", a expliqué l'ancien joueur de Nice et Saint-Etienne ce jeudi, lors de sa présentation à la presse en compagnie des deux autres recrues hivernales des Canaris, Edgar Ié et Antonio Mance.

"J'aurais pu venir ici l'été dernier, a confié Eysseric. Mais j'avais fait une bonne préparation et le coach semblait compter sur moi. Ça a changé et je me suis retrouvé sur le banc. J'ai la chance d'être ici aujourd'hui."

"Jordan Veretout ne m'a dit que des bonnes choses du club, a ajouté l'ancien Florentin. J'avais aussi envie de découvrir ce club. J'ai toujours aimé joué à la Beaujoire. C'est un super stade, avec une bonne pelouse. Et il y a une bonne ambiance."