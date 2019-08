Nantes et Bordeaux lancent leur saison

La brève interruption de Brest-Reims n'a pas gâché ce samedi soir de Ligue 1. Le message passé par le speaker du stade Francis-Le Blé a été entendu par les supporters, qui ont cessé leur propos insultants, et non homophobes, envers la Ligue. Comme lors de Nancy-Le Mans en Ligue 2, mais pour la première fois dans l'élite, la partie a rapidement repris. Les Bretons ne voulaient pas gâcher leur premier succès depuis leur remontée (1-0). Une performance validée par le coup de tête de Charbonnier (86e).

Une soirée de premières aussi parce que les hommes d'Olivier Dall'Oglio n'ont pas été les seuls à gagner pour la première fois de la saison. Nantes a goûté ce plaisir à Amiens (1-2). Les Canaris ont profité des buts de Coulibaly (54e) et Simon (85e), alors que Zungu avait égalisé (71e). Moses Simon, recrue des Canaris, a donc délivré la bande à Gourcuff pour sa première apparition, 13 minutes après son entrée en jeu.

Bordeaux tient aussi son premier succès en s'imposant à Dijon (0-2). Hwang (11e) et Benito (47e) sont les buteurs. Là encore, deux recrues girondines qui viennent enfoncer un DFCO bloqué sans le moindre point. Après sa déroute à Lyon, Angers a bien réagi en écrasant Metz (3-0). El Mellali (4e), Santamaria (43e) et Alioui (67e) ont marqué. Sans avoir joué, Lyon, Nice et Rennes forment toujours le podium, juste devant le SCO.