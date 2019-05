Nantes enfonce Dijon

Avant-dernier de Ligue 1, Dijon voit son opération maintien se compliquer encore un peu plus après sa lourde défaite à Nantes dimanche après-midi (3-0), sur des buts d’Adboulaye Touré (51e), Kalifa Coulibaly (74e s.p.) et Valentin Rongier (80e). A trois journées de la fin, le DFCO accuse trois longueurs de retard sur Caen, 18e et virtuel barragiste, alors que le FCN grimpe au 11e rang.

Amiens, qui a décroché un match nul 1-1 à Montpellier, Florent Mollet (81e) répondant à l’ouverture du score de Stiven Mendoza (66e), s’empare de la 16e place, avec quatre points de plus que les Normands. Les Héraultais délogent eux l’OM de la 5e place.

Dans le troisième match de cette 35e journée de Ligue disputé dimanche à 15h, Toulouse (15e) a été tenu en échec par le 13e, Rennes, (2-2) et n’a pas encore mathématiquement assuré son maintien. M’Baye Niang avait ouvert le score pour les Bretons (35e), avant que Jimmy Durmaz n’égalise sur penalty (40e). Mathieu Dossevi a ensuite donné l’avantage au Téfécé (51e), mais Ismaïla Sarr a remis les deux équipes à égalité sur un nouveau coup de pied de réparation (58e).