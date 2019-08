Nantes: Dernier jour pour Halilhodzic

Comme cela était pressenti depuis quelques jours, Vahid Halilhodzic, en conflit avec ses dirigeants, va quitter son poste d'entraîneur du FC Nantes à l'issue de la rencontre en amicale entre les Canaris et le Genoa ce vendredi soir. Le technicien franco-bosnien a rencontré son président Waldemar Kita, jeudi, selon Ouest-France, et les deux hommes ont acté la fin de leur collaboration.

En poste depuis l'automne dernier, "Coach Vahid", encore sous contrat pendant un an, ne voulait pas démissionner et Kita ne voulait pas lui verser la moindre indemnité de transfert. On ne sait pas quel accord les deux hommes ont trouvé.