Heureusement que Christian Gourcuff a remplacé Vahid Halilhodzic. C'est ce que se disent bon nombre de supporters nantais, pour tout un tas de raisons. A commencer par celle de Moses Simon. En effet, « Coach Vahid » avait mis son veto à la venue de l'insaisissable ailier nigérian, sans aucun doute une des meilleures recrues des Canaris depuis l'arrivée de Waldemar Kita à la présidence... C'est aussi une des raisons de son arrivée assez tardive, puisque Halilhodzic n'a laissé son banc à Christian Gourcuff que début août, à quelques jours de la reprise.Douze minutes après ses débuts à Amiens, le 24 août, le joueur de 24 ans inscrivait son premier but (celui de la victoire 2-1, et son passeur était alors Valentin Rongier). Depuis, il n'a rajouté qu'un seul petit but en championnat, en plus d'un triplé lors du 8-0 face au Paris FC en Coupe de la Ligue, mais il s'est mué en passeur décisif sur les trois dernières réalisations des Canaris... Et si sa cote à la Beaujoire est énorme, c'est surtout grâce à son impact permanent sur le jeu, de par son activité offensive débordante. « C'est un joueur d'exception, s'exclame carrément Christian Gourcuff, pourtant pas le roi des compliments, pour 20 minutes. Je ne le connaissais pas avant. »Très bonne pioche de l'agent belge Mogi Bayat, qui ne s'était pas montré aussi judicieux jusqu'alors avec Waldemar Kita... Après une saison à Trencin, en Slovaquie (en 2014-2015), c'est justement en Belgique que Moses Simon s'est révélé dès son arrivée à l'hiver 2015, cassant tout sur son passage à La Gantoise pour porter son club vers le titre. « Les équipes et les défenseurs se sont adaptés au fil des rencontres à son jeu, tempère son ancien coéquipier Jérémy Taravel. Les défenseurs se jetaient moins face à lui. Il fallait l’empêcher à tout prix de prendre de la vitesse, ou l’enfermer en attendant le renfort d’un milieu excentré pour le stopper. »Un proche raconte aussi qu'en octobre 2017, « quand La Gantoise a éliminé Tottenham, les grands clubs européens, anglais et allemands se sont affolés sur lui, mais la direction de La Gantoise a fixé son prix à 20 millions d’euros ! Personne ne les a mis, et il a pris un coup au moral… » Finalement transféré à Levante, il a donc été prêté à Nantes par le club espagnol, où il n'a pas pu s' exprimer la saison passée. Les rares fois où il était aligné, c'était souvent... en défense. Troisième de la CAN avec le Nigeria, il est aussi un cadre de sa sélection, n'ayant raté le Mondial 2018 que sur blessure. Le retour de prêt de Limbombe pourrait le décaler en pointe, un secteur où le FCN souffre cruellement. Mais ce serait aussi une restriction de sa zone d'influence préférée, ce côté gauche qu'il dévore...