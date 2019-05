M'Vila: "On n’a jamais pensé à la Ligue des champions"

Invaincue depuis sept matches en championnat, l’AS Saint-Etienne a connu un brutal coup d’arrêt ce vendredi soir, à domicile, en ouverture de la 36e journée de Ligue 1 face à Montpellier (0-1). Une défaite qui arrive au pire des moments pour les Stéphanois, qui laissent l’opportunité au rival Lyon (3e), pointé à une unité de l'ASSE (4e) et qui se rend à Marseille ce dimanche (21 heures), de faire le break dans la course à la 3e place, directement qualificative pour la prochaine Ligue des champions en cas de victoire de Chelsea en finale de la Ligue Europa.

A l’issue du match, Yann M’Vila, touché par ce brusque retour sur terre, a reconnu regarder désormais dans le rétroviseur. "On savait qu’on avait un joker. Voilà, on l’a utilisé. Maintenant, il nous reste deux matches. Il faut se concentrer sur la quatrième place et essayer de gagner pour la conforter. Il reste deux matches, il va falloir en gagner un. Pour moi, conforter cette place, c’est l’objectif du club", a concédé l’ancien Rennais dans des propos relayés par RMC Sport.

Des objectifs revus à la baisse dans le Forez ? Non, M’Vila l’assure, les Verts n’ont jamais visé une place en Ligue des champions. "On n’a jamais pensé à la Ligue des champions, a clamé l’international français. Il n’y a pas de trait à tirer dessus, il n’y a pas à y penser ou quoi que ce soit… Il n’y a rien du tout par rapport à la Ligue des champions. On pouvait faire un coup, mais comme je l’ai dit cette semaine, jouer la Ligue des champions serait un exploit ou un miracle. Il y a Lyon devant, ce n’est pas n’importe quoi et ils ne vont pas lâcher l’affaire comme ça."

A deux journées de la fin du championnat, la troupe de Jean-Louis Gasset, qui recevra Nice le week-end prochain avec la possibilité de valider officiellement son billet pour la Ligue Europa, devrait malgré tout supporter l’OM dimanche soir, face à l’OL. En effet, une victoire des Phocéens maintiendrait l'ASSE à une petite longueur des Gones au classement et préserverait l'espoir d'une qualification en C1. En revanche, un tel résultat réactiverait la menace marseillaise...