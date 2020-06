Moses Simon (Nantes) salue la décision d'arrêter le championnat

Transféré définitivement au FC Nantes après un exercice très réussi en prêt, Moses Simon aurait aimé poursuivre sur son excellente dynamique (5 buts et 5 passes décisives en 26 matchs) mais l'attaquant international nigérian salue néanmoins la décision d'arrêter définitivement la saison, prise à la fin du mois d'avril par les instances françaises face à la pandémie de Covid-19.

« Je pense que c'est la meilleure décision de leur part parce que quand il y a de la vie, il y a de l'espoir et c'est alors que vous pouvez penser à jouer au football, pas avant », a déclaré Moses Simon à Goal.com. « Ils savent qu'ils ne peuvent pas gérer la pandémie, c'est pourquoi ils ont arrêté le championnat, il serait donc injuste de les critiquer ou de dire qu'ils ont fait une erreur. Et s'ils n'avaient pas arrêté le championnat et que les choses avaient empiré ? Le problème aurait été autrement plus grave », a-t-il ajouté, non sans éprouver quelques regrets pour son équipe, classée 13eme alors qu'elle était longtemps proche des places européennes.

« Bien sûr que nous aurions décroché une qualification pour une Coupe d'Europe si le championnat avait pu se terminer. Nous avons tout ce qu'il faut pour cela », a conclu le Super Eagle, nommé pour le Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1 et désigné Canari de l'année par les supporters nantais.