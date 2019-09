Montpellier renverse Nice, Rennes freiné

Montpellier s'est offert une deuxième victoire cette saison en dominant Nice (2-1), ce samedi à la Mosson lors de la cinquième journée de Ligue 1. Tameze a ouvert le score (35e) mais Delort a égalisé dans la foulée (37e). Mollet a offert la victoire aux Héraultais (56e).

Dans le même temps, Bordeaux a pris le dessus sur Metz en marquant dans les 10 premières minutes (2-0). Briand (7e) et De Préville (9e) ont frappé.

Deuxième du classement derrière le PSG, Rennes n'a pu obtenir mieux qu'un match nul à Brest dans le derby breton (0-0). Pas de but non plus entre Dijon et Nîmes (0-0). Le DFCO prend son premier point de la saison.