Le calendrier de la Ligue 1 n'en finit plus d'être chamboulé : sur demandes respectives des Préfectures de l'Hérault et de Haute-Garonne, les rencontres Montpellier HSC - Stade de Reims et Toulouse FC - SM Caen, comptant toutes deux pour la 26e journée et initialement programmées le samedi 23 février (20h00), sont décalées l'une comme l'autre au dimanche 24 février (15h00).