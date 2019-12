Montpellier prolonge Ambroise Oyongo (officiel)

Montpellier compte sur Ambroise Oyongo sur le long terme. Le latéral gauche camerounais (28 ans, 36 sélections) a prolongé jeudi son contrat en faveur du MHSC. Le club héraultais n’a dévoilé aucun détail sur le nouveau bail d’Oyongo, qui y était déjà lié jusqu’en 2022. « On essaie de continuer à préserver l’équipe pour la saison prochaine. On travaille aujourd’hui pour conserver notre ossature, Ambroise en fait partie », s’est félicité Laurent Nicollin, le président du MHSC.Arrivé de l’Impact Montréal à l’hiver 2018, le vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun se réjouit d’avoir le soutien de sa direction. « C’est une marque de confiance de la part du club. Maintenant, c’est à moi de rendre cette confiance par mes performances. »