Montpellier, occasion manquée

C’était une rencontre à gagner. Ou du moins à ne pas perdre pour Montpellier qui accueillait le mal-classé amiénois. Au surlendemain du nul ramené de Strasbourg par l’Olympique de Marseille (1-1), les Héraultais avaient une belle occasion de faire un petit écart sur leur poursuivant direct phocéen. Une occasion qu’ils ont en partie laissé passer en concédant le nul, 1-1.

Les choses n’ont pas été simples pour les champions de France 2012. Dominateurs dans le jeu la majeure partie du temps, les pensionnaires de la Mosson ont longtemps, très longtemps buté sur un groupe amiénois regroupé et solide à l’arrière, devant un Régis Gurtner magistral d’efficacité devant sa cage. Le portier picard a ainsi repoussé de nombreuses tentatives adverses pour permettre à son équipe de ne pas repartir bredouille de son voyage héraultais.

90+5' C'est terminé à la Mosson.

Ascenseur émotionnel et énorme déception, les Montpelliérains lâchent 2 points face à Amiens...#MHSCASC 1⃣-1⃣ pic.twitter.com/1CXdUh0JpP — MHSC (@MontpellierHSC) 5 mai 2019

Et le retour aurait même pu être plus joyeux encore si les visiteurs étaient parvenus à conserver leur but d’avance, inscrit par Steven Mendoza, au terme d’une contre-attaque limpide (0-1, 66e). Mais sous la pression montpelliéraine, Amiens a donc en partie craqué, concédant l’égalisation à dix minutes du terme, sur une réalisation de Florent Mollet (1-1, 81e). Un nul finalement bon à prendre, d’autant que la défaite s’est jouée à quelques centimètres, sur un hors-jeu de Souleymane Camara, confirmé par la VAR, alors qu’Andy Delort avait marqué pour conclure l’action (90e).

Satisfaisant pour Amiens, 16e mais pas encore sauvé à deux journées de la fin du championnat. Râlant pour Montpellier et Benjamin Lecomte, interrogé au micro de beIN SPORTS à l’issue du match: "C’est rageant. Ils ont une seule occasion en contre et on se fait sanctionner. Nous, on a eu besoin de trop d’occasions pour marquer. Il faut maintenant voir ce qu’on va être capables de faire face à Saint Etienne. On est à égalité avec Marseille, mais on reste avantagée par notre goal average." Dans une semaine, le MHSC (5e) jouera bel et bien son avenir européen face aux Verts, dans le chaudron de Geoffroy-Guichard.