Montpellier : Hilton repart pour un tour !

, le défenseur brésilien Vitorino Hilton n'en a pas terminé avec la Ligue 1 car il vient de prolonger son aventure avec le club du Sud de la France.« La question était sur toutes les lèvres, la réponse dans tous les esprits.. Avec 321 matchs au compteur, le Brésilien est aujourd'hui le sixième joueur le plus capé de l'Histoire du Club. Champion de France dès sa première saison sous les couleurs orange et bleues, Vito n'a cessé depuis de déjouer les statistiques et d'imposer les siennes. Réalisant son rêve de jouer à 40 ans en prolongeant son contrat en 2017, il a depuis prolongé encore trois fois l'aventure », peut-on lire sur le site officiel du MHSC.