Montpellier et les penaltys, toujours pas

"Je devais le tirer. Il a voulu le tirer, il a pris ses responsabilités…" Interrogé à la pause de ce match de la 8e journée de Ligue 1 entre Strasbourg et Montpellier dimanche après-midi, à la Meinau (1-0), Andy Delort a assuré que c’est bien lui qui devait tirer le penalty obtenu par Peter Skuletic, accroché par Simakan à quelques secondes de la pause.

Mais c’est finalement le Serbe, titularisé pour la première fois de la saison, qui s’est exécuté, et a vu Matz Sels se détendre parfaitement sur sa gauche pour détourner sa tentative. Une bien mauvaise habitude, voire même une malédiction pour les Héraultais. Car avant Skuletic, Delort s’était déjà raté à deux reprises dans l’exercice depuis le début de saison, contre Rennes et Lyon.

Strasbourg quitte la 18e place

Un coup de pied de réparation qui constituait tout simplement le premier tir cadré de ces visiteurs bien timides dans le premier acte, alors que Ludovic Ajorque avait ouvert le score de la tête à la 25e minute de jeu. Et il fallait attendre les tous derniers instants de la rencontre, et une reprise acrobatique de l’inoxydable Souleymane Camara, parfaitement sauvée par Sels, pour voir une seconde opportunité digne de ce nom (89e).

Beaucoup moins en vue en seconde période, les Alsaciens s’accrochaient eux à ce résultat, qui leur permet de se relancer après leur défaite concédée mercredi à Lille (2-0). Et de quitter la 18e place pour se hisser au 13e rang, à deux points du MHSC (10e), qui restait sur trois matches sans défaite et n’avait plus perdu contre Strasbourg depuis 2008.