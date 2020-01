Montpellier enchaîne en dominant Dijon / Ligue 1 (J21)

90+3' TERMINÉ ✔️

Les Montpelliérains ont fait craquer les Dijonnais à l’usure en inscrivant 2 buts en seconde période et ont ainsi récolté leur 5ème succès consécutif, toutes compétitions confondues, le 3ème en championnat !#MHSCDFCO 2⃣-1⃣ | #MHSC 🔶🔷 pic.twitter.com/YQL2y1jyvO

Mollet a débloqué la situation

Sursaut vain pour le DFCO

La Paillade continue d’engranger des points et de triompher de ses adversaires : ce samedi-soir, les ouailles de Michel Der Zakarian ont dominé Dijon (2-1) grâce à Mollet et Delort.cela permet au MHSC (33 unités) de se hisser - au moins provisoirement - à la quatrième place avant les matchs de Nantes et Lille dimanche, alors que Dijon (désormais 17eme avec 21 points) voit Metz lui passer devant.Titulaire et buteur contre Caen (5-0) en Coupe de France la semaine dernière, l’ancien Messin était de nouveau dans le onze et a fait encore mieux face à Dijon. Son coup-franc limpide et remarquable (56eme), juste après la faute qui a coûté à Mourir Chouiar un deuxième jaune (54eme), a permis aux locaux de débloquer la situation et de faire basculer le match, après un premier acte très sage durant lequel aucune des deux formations n’avait réellement réussi à prendre l’ascendant. Sept minutes plus tard, c’est depuis le point de corner qu’il a trouvé un Andy Delort esseulé en pleine surface et auteur, de la tête, de son huitième but cette saison en championnat (63eme).C’est sur les coups de pied arrêtés que la décision devait se faire, puisque l’un des rares frissons des 45 premières minutes avait été un coup de patte de Téji Savanier venu caresser la barre transversale d’Alfred Gomis (30eme)., à l’origine du contre et au service sur le but opportuniste de Mama Baldé (76eme). Un sursaut qui n’a pas suffi à empêcher le cinquième succès de rang, toutes compétitions confondues, de l’escouade de Laurent Nicollin.