Montpellier - Dijon : Chaîne TV, streaming, stats / Ligue 1 (J21)

Où et quand voir le match ?

Les stats à connaître (avec Opta) :



6 des 9 rencontres ayant opposé Montpellier à Dijon en Ligue 1 ont débouché sur un score de parité (1 succès du MHSC, 2 victoires pour le DFCO).



Les 9 rencontres ayant opposé Montpellier à Dijon en Ligue 1 ont généré 34 buts, soit 3.8 de moyenne par match (17 buts pour chaque équipe).



Montpellier a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1 (4-0 contre Brest et 2-1 contre Amiens), une 1ère pour le MHSC dans l’élite depuis avril 2019 (3).



Dijon est invaincu lors de ses 3 dernières rencontres en Ligue 1 (1 succès, 2 nuls), sa meilleure série depuis septembre-octobre dernier (4).



Montpellier a remporté 7 de ses 9 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), gardant sa cage inviolée à 5 reprises sur la période.



Dijon n’a gagné que 2 de ses 27 derniers déplacements en Ligue 1 (5 nuls, 20 défaites) : le 6 avril 2019 à Lyon (3-1) et le 28 septembre 2019 à Reims (2-1).



Victorieux à Amiens lors de la 20eme journée (1-2), Montpellier voudra enchaîner à la Mosson face à un autre mal-classé, à savoir Dijon. S'ils n'ont plus perdu chez eux depuis fin août, les Bourguignons sont en revanche beaucoup plus friables loin de leurs bases. Au MHSC, solidement instalé dans la première partie de tableau (6eme), d'en profiter.Le match sera diffusé à la TV sur beIN Sports 1 et beIN Sports Max 6 et en streaming sur l’application beIN Connect le samedi 25 janvier à 20h00.