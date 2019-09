Montpellier-Der Zakarian: "On n’arrive pas à aligner trois passes"

Deux nuls, deux défaites, tel est le bilan de Montpellier à l’extérieur cette saison. Ce dimanche, les Pailladins ont subi la loi des Strasbourgeois à la Meinau (1-0) dans le cadre de la 8e journée de L1. Au grand dam de Michel Der Zakarian.

"C'est le troisième match à l'extérieur où notre contenu avec le ballon n'est pas bon. C'est insuffisant pour gagner. En première mi-temps, on n'a rien fait à part le penalty mais on ne le met pas au fond, dixit le technicien héraultais en conférence de presse, ainsi relayé sur RMC. Le reste du temps, on n'a pas réussi à aligner trois passes. Il n'y avait plus de mouvement et de jeu dans la profondeur..."

Et de conclure, dépité: "On n'a pas été bons. J'ai fait tourner l'effectif car certains sont fatigués. J'ai un effectif et j'essaie de l'utiliser. Je fais ce que je veux avec et j'attends des réponses ensuite. Mais ce soir, je ne suis pas content de ce qu'on a produit collectivement."