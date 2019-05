Montpellier: Der Zakarian croît encore à l'Europe

Montpellier a manqué une belle opportunité en se contentant du partage des points dimanche à domicile contre Amiens (1-1). Tout de même 5e du classement, mais désormais à 7 points de Saint-Etienne 4e, les Héraultais n'ont plus le choix. Mais cela n'empêche pas Michel der Zakarian de vouloir s'accrocher jusqu'au bout à cet espoir de terminer 4e du championnat. "Il reste 3 matches à jouer, si on gagne à Saint-Etienne vendredi et même s’ils gagnent aujourd’hui (les Verts ont effectivement battu Monaco 3-2) ce sera plus compliqué. Il reste deux matches derrière, ils reçoivent Nice et vont à Angers, nous on a deux matches difficiles aussi : on reçoit Nantes et on va à Marseille. Rien n’est fini", a expliqué le technicien en conférence de presse. Un programme effectivement très chargé...