Montpellier accroché par Amiens

Contraint de partager les points avec Amiens ce dimanche, dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1 (1-1), Montpellier a laissé filer une belle opportunité de distancer l’OM, son poursuivant direct au classement.

Si les Amiénois avaient les premiers trouver le chemin des filets, sur un but de Steven Mendoza (66e), les Héraultais ont su répondre par l’intermédiaire de Florent Mollet (81e). Dominateurs durant la plus grande partie du match, les Héraultais ont même cru l’emporter dans les ultimes instants, mais le but d’Andy Delort était finalement refusé pour un hors-jeu de Souleymane Camara, au départ de l’action (90e).

Au classement, Montpellier est 5e et devance l’OM à la différence de buts. Amiens (16e) n’est pas encore sauvé.