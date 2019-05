En souffrance tout au long de la saison, Monaco aura dû attendre la 38e et dernière journée pour assurer son maintien en Ligue 1.

Et pour cause, si le club de la Principauté a terminé à la 17e place, les hommes de Leonardo Jardim ont finalement dû se contenter de 36 points en 38 journées. C’est rien de moins que le plus faible total de points pour une équipe classée 17e depuis la saison 1993-94 lorsque Le Havre s’était sauvé malgré 36 points.