Monaco toujours plus bas...

L’horrible saison de l’AS Monaco n’est pas encore finie, loin de là... La formation de Leonardo Jardim, qui n’a plus gagné depuis deux mois, a enregistré une troisième défaite en quatre matches de championnat lors de son déplacement à Nîmes (1-0), samedi. A deux journées de la fin de la Ligue 1, le club de la Principauté se retrouve 17e au classement, à égalité avec Caen, l’actuel barragiste, et à seulement deux longueurs du 19e, Dijon !

"Ce soir, c'était compliqué, regrettait Djibril Sidibé au coup de sifflet final sur beIN SPORTS. On a essayé de mettre plus d'intensité mais ça n'a pas suffi. On avait 3 finales, on en a perdu une. Il faut gagner le prochain match à domicile absolument pour éviter le barrage". Le souci, pour les Monégasques, c’est qu’ils recevront Amiens samedi prochain, un 16e qui affiche seulement deux unités de plus au classement, et que leur dernier match est programmé chez l’ennemi niçois...

D’ailleurs, la situation dramatique se reflète bien sur le terrain. Radamel Falcao et ses coéquipiers sont en manque total de confiance et ont tout raté à l’approche de la surface nîmoise. Les Crocos, eux, ont été fidèles à leurs habitudes: ils ont tenu bon lors des temps forts adverses et ont joué les coups à fond. Renaud Ripart a ouvert le score suite à un cafouillage dans la surface (9e), alors que Sada Thioub (91e) et Téji Savanier (94e) ont touché les montants de Diego Benaglio en fin de match. La générosité de Nîmes, c'est ce que Monaco n'a pas dans sa lutte pour le maintien.