Monaco tombe de haut

"On a vu le mauvais visage de Monaco", regrettait Benjamin Lecomte après la partie, sur beIN SPORTS. L’ASM de Leonardo Jardim faisait de nouveau peur en Ligue 1 après deux victoires de rang à domicile contre Nice (3-1) et Brest (4-1). Mais la formation monégasque a rappelé qu’elle avait toujours autant de problèmes défensifs lors de sa défaite sur le terrain de Montpellier (3-1), samedi, dans le cadre de la 9e journée du championnat de France.

Cesc Fabregas et ses coéquipiers ont pourtant tenté de mettre le pied sur le ballon face au redoutable collectif de Michel Der Zakarian, mais ils n’ont pas trouvé la faille en début de match avant de prendre le bouillon à chaque offensive adverse. Florent Mollet, sur un centre de Gaëtan Laborde (31e), Pedro Mendes à la suite d'un corner (39e) et Andy Delort, servi par l’intenable Florent Mollet (56e), ont trouvé le chemin des filets.

Ben Yedder sauve l'honneur

Et encore, Monaco aurait pu encaisser plus de buts si Benjamin Lecomte n’avait pas repoussé plusieurs tentatives de ses anciens coéquipiers (Delort à la 33e, Laborde à la 36e, Mollet à la 42e et même le défenseur Nicolas Cozza à la 44e). "Dans ce match, on s'est créé les premières occasions. C'est le football de haut niveau. On savait que face à Montpellier, qui joue bien regroupé derrière, il ne fallait pas se louper", analysait le gardien de but transféré l’été dernier.

KO debout, Monaco a eu bien du mal à se montrer dangereux au retour des vestiaires. Le talent de Wissam Ben Yedder n’a pas suffi. Sur une remise d’Islam Slimani, l’international français trompait Geronimo Rulli d’un lob subtil (68e). Mais son coéquipier Aleksandr Golovin était exclu dans la foulée, pour un deuxième carton jaune (81e), et Monaco était assuré de repartir les poches vides de l’Hérault.