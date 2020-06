Monaco : Subasic s'inquiète pour l'avenir

De la montée du club en Ligue 1 au titre de champion de France, en passant par les épopées européennes, Danijel Subasic a tout connu à l'AS Monaco. Le gardien croate, qui a annoncé son départ il y a quelques jours, restera une figure majeure de l'ère récente du club de la Principauté. Son passage a même été salué par son ancien coéquipier Kylian Mbappé, qui a loué son apport et son attachement au club. Subasic continuera donc à scruter l'actualité de l'AS Monaco avec un regard bienveillant. Mais le vice-champion du monde ne cache pas son inquiétude au vu de l'instabilité en coulisses depuis deux ans.

"Tous les 6 mois, ça bouge..."

Dans un entretien accordéé à Nice-Matin, le portier a fustigé la politique sportive de ses anciens dirigeants, basée sur le trading. « Je pense que c'est devenu un problème. Tous les six mois, ça bouge, les directeurs sportifs, les joueurs. Il y a des gens qui sont arrivés qui ne savent même pas depuis combien de temps je porte le maillot de l'ASM. C'est comme ça... On a été au top et on a fait gagner beaucoup au club sur les transferts et sur le sportif. Certains ont tendance à l'oublier ».