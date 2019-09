La semaine qu'il fallait. Relégable et incapable de gagner le moindre match depuis l'entame de la saison, alors qu'il a mené plusieurs fois au score, Monaco sort la tête de l'eau. Enfin victorieux du derby devant Nice mardi (3-1), les joueurs de Leonardo Jardim ont enchaîné ce samedi, toujours à Louis-II, contre Brest (4-1). En danger, le coach monégasque a pu compter sur son attaque de feu, incarnée par des recrues prolifiques.

En 3-5-2 avec les décevants Glik et Jemerson titulaires, l'ASM peut remercier Islam Slimani, particulièrement inspiré. L'attaquant a bien remisé de la tête pour Wissam Ben Yedder (1-0, 26e). Après discussion, l'international algérien a ensuite converti un penalty que son compère offensif a obtenu, et voulait aussi tirer (2-0, 62e). Slimani encore passeur décisif pour lancer Gelson Martins seul face au but (3-0, 73e). L'ancien de Fenerbahçe à nouveau décisif d'une ouverture lumineuse dans la course de Keita Baldé (4-1, 90e). Entre temps, Alexandre Mendy a sauvé l'honneur en faveur du promu (3-1, 77e).

Impliqué sur tous les buts, Islam Slimani affiche déjà 4 buts et 5 passes décisives en six matches de Ligue 1. Mais Ben Yedder reste le meilleur buteur monégasque avec ses 5 réalisations. Ensemble, le duo fait des ravages. Au point que l'ASM, malgré un début de saison raté, affiche la deuxième attaque du championnat avec 14 buts marqués, plus fort que le PSG ! Grâce à une stabilité défensive retrouvée, Monaco lance une série, sort enfin de la zone rouge et grimpe même au 12e rang. Le début d'une folle remontée ?