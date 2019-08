Monaco sombre encore, Lille chute

L'AS Monaco désirait effacer la gifle reçue il y a huit jours chez elle, l'oeuvre de l'OL (0-3), c'est exactement l'inverse qui s'est produit à Metz samedi soir. En Moselle, la troupe de Leonardo Jardim a encore sombré et a encaissé une défaite aussi lourde (3-0), malgré la première présence dans le onze de la recrue Wissam Ben Yedder. Peu en vue pendant 74 minutes, l'ancien Sévillan a pu constater les largesses défensives et les faiblesses mentales de ses nouveaux partenaires.

Après un penalty rapidement concédé, et transformé par le buteur messin Habibou Mouhamadou Diallo (1-0, 11e sp), Monaco s'est rendu la tâche plus difficile encore à la demi-heure de jeu quand Ruben Aguilar a vu rouge pour un tacle par derrière (34e). A dix contre onze, les joueurs du Rocher ont totalement abandonné, notamment dans le domaine défensif, et Diallo en a profité pour inscrire un doublé (2-0, 53e) avant le dernier but de Renaud Cohade (3-0, 66e). L'ASM nourrissait de grandes ambitions avant cette nouvelle saison, elle est pour l'instant dernière après deux journées.

Les Dogues ont manqué de mordant

En déplacement à Amiens au même moment, le Losc est l'autre grand perdant de la soirée. Après sa victoire initiale face à Nantes le weekend dernier (2-1), l'équipe de Christophe Galtier a elle aussi dû évoluer à dix contre onze pendant un long moment. Boubakary Soumare, d'un geste dangereux, a laissé ses partenaires en infériorité numérique dès la 39e minute et le club picard a su en profiter en seconde période. C'est l'attaquant Sehrou Guirassy qui a trouvé la faille au terme d'une belle action à trois (1-0, 70e).

Dauphin du PSG la saison passée et futur pensionnaire de la Ligue des champions, Lille se dit peut-être ce samedi que cette nouvelle édition risque de durer un moment. A l'inverse, l'OGC Nice a parfaitement débuté son championnat pour connaître une deuxième victoire en deux matches. Au terme d'un match spectaculaire, marqué par trois buts, deux penalties et trois cartons rouges, la troupe de Patrick Vieira s'est imposée de justesse à Nîmes (1-2) et talonne l'OL à la seconde place avant les matches de dimanche.