Monaco-Sidibé: "On avait 3 finales, on en a perdu une"

"On a perdu l'avantage du mois de mars." Qu'il semble déjà loin le rebond lié au retour de Leonardo Jardim sur le banc monégasque, après la défaite concédée samedi, à Nîmes (1-0), qui place l'ASM sous la menace directe des Caennais, tombeurs de Reims dans le même temps (3-2) et barragistes désormais à égalité avec le club de la Principauté. Après ce 17e revers de la saison concédé dans le Gard, le champion du monde Djibril Sidibé reconnaissait toute l'urgence de la situation.

"Ce soir (samedi) c'était compliqué. On a essayé de mettre plus d'intensité, mais ça n'a pas suffit. On avait 3 finales, on en a perdu une. Il faut gagner le prochain match à domicile absolument pour éviter le barrage", se projetait au micro de beIN SPORTS le défenseur international, avant la réception d'Amiens, autre candidat au maintien (qui devance Monaco de 2 points au classement), samedi prochain, à Louis-II (21h).