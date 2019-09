Monaco: Sans Ben Yedder ni Slimani à Reims ?

Wissam Ben Yedder et Islam Slimani sont incertains pour le déplacement de Monaco à Reims, samedi (20h), dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1.

L’international français a pris un coup à la hanche, dimanche dernier contre l’OM (3-4), et ressent encore une gêne. L’avant-centre algérien, lui, est légèrement touché à un mollet et a "un problème de fatigue générale", comme l’a regretté Leonardo Jardim devant la presse. Jean-Kévin Augustin et Keita Baldé, entrés en jeu contre les Phocéens, pourraient donc bénéficier d'un temps de jeu plus conséquent ce week-end.



A noter que Pietro Pellegri, Willem Geubbels et Stevan Jovetic "poursuivent leur réathlétisation", alors que Benjamin Henrichs et Danijel Subasic s’entraînent pour l’instant à part.