Monaco: Rybolovlev explique le départ de Vasilyev

L’AS Monaco a officialisé, jeudi, le départ de Vadim Vasilyev de son poste de vice-président et directeur général du club. Dmitry Rybolovlev, le propriétaire de l’ASM, a affirmé que des "erreurs importantes ont été commises l’année dernière", aboutissant "aux pires résultats sportifs que le club ait connus depuis sept ans".

"Récemment, je me suis investi activement pour gérer et régler les problèmes du Club. J’ai pris un nombre de décisions qui ont été difficiles, mais nécessaires, à mon avis. J’ai notamment tenu personnellement à appeler Leonardo Jardim et à lui présenter des excuses pour l’erreur commise au mois d’octobre. Je lui ai ainsi demandé de revenir au club pour diriger l’équipe et j’ai validé toutes ses propositions sur les arrivées de nouveaux joueurs durant le mercato hivernal. C’est le temps des changements. Et ces changements ne touchent pas que l’effectif, mais également les dirigeants. J’ai ainsi pris une décision qui est très dure pour moi", a lancé l’homme d’affaires russe.

Lors du rachat en 2013 du club par Vadim Vasilyev, Dmitry Rybolovlev a été son conseiller avant d’occuper rapidement le poste de directeur général.