Les stats à connaître (avec Opta) :



Monaco est invaincu lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires suivies d’un nul), après avoir perdu ses 3 précédents.



Monaco a gagné 8 de ses 10 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 défaites), après n’avoir remporté qu’un seul de ses 8 précédents (3 nuls, 4 défaites).



Monaco est resté muet lors de ses 3 dernières rencontres de Ligue 1 face à Reims, après avoir marqué lors de chacune des 19 précédentes. Le dernier buteur de l’ASM face à Reims dans l’élite est Vágner Love qui avait inscrit un doublé le 11 mars 2016 (2-2).



Reims est invaincu lors de ses 4 derniers matches face à Monaco en Ligue 1 (1 victoire, 3 nuls), après avoir perdu 3 de ses 4 précédents (1 nul).



Reims n’a perdu qu’un seul de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), c’était le 9 février dernier à Strasbourg (0-3).



Reims a encaissé 20 buts en 26 matches de Ligue 1 cette saison, total le plus faible dans l’élite et également le plus faible à ce stade dans son histoire en L1.



Depuis le début de la saison, Monaco alterne le chaud et le froid. L’équipe de la Principauté espère enchaîner les victoires afin de consolider sa place européenne. En plus de ça, les hommes de Robert Moreno peuvent encore accrocher la troisième place synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions. De l’autre coté, le Stade de Reims continue d’impressionner défensivement. Les hommes de David Guion ont la meilleure défense du championnat avec seulement 20 buts encaissés depuis le début de la saison et peuvent se mettre à rêver d’une qualification européenne à l’issue de la saison.