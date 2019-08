Monaco, quel gâchis

Ce match nul (2-2) entre Monégasques et Nîmois, dimanche après-midi pour le compte de la 3e journée de Ligue 1, ne fait clairement pas les affaires des joueurs de Leonardo Jardim. Après avoir menés au score durant plus d'une heure de jeu, les champions de France 2017 se sont tirés une balle dans le pied. La faute à un carton rouge de Jemerson, le troisième en trois matches pour Monaco, et à un mental friable. Tout ça en dépit de la bonne performance de la doublette Ben Yedder-Slimani.

Avec son quatuor offensif entièrement recruté en lors du mercato 2019, Monaco crée du jeu, notamment en passant par les ailes. C'est d'ailleurs après une combinaison sur l'aile gauche que Islam Slimani s'emmène le ballon jusqu'au point de penalty avant de croiser sa frappe du droit (40e). Le vainqueur de la CAN ouvre son compteur but à domicile, et sera imité quelques minutes plus tard par son compère d'attaque. Après un cafouillage dans la surface, et une frappe de Slimani relachée par Paul Bernadoni, Wissam Ben Yedder est à l'affût pour pousser le ballon dans les filets (45e). Monaco mène 2-0 à la pause et rien ne semble les déranger, pas même les nouveaux chants à destination de la Ligue dans le parcage visiteur, ayant entraîné une courte interruption du jeu.

Encore un rouge

Jamais deux sans trois dit l'adage. Et ce n'est pas Monaco qui dira le contraire. Après Cesc Fabregas et Ruben Aguilar lors des deux premières journées de Ligue 1, c'est Jemerson qui a décidé de terminer le match avant tout le monde. Initialement averti pour un tacle à retardement sur la jambe de Romain Philippoteaux, le défenseur brésilien a été expulsé après visionnage de la vidéo par Amaury Delerue (55e). Une nouvelle expulsion qui va faire tourner le match.

Après avoir fait sortir Jemerson, l'ancien joueur d'Auxerre réduit le score d'un superbe enchaînement contrôle poitrine-frappe du droit dans le dos de Kamil Glik, encore une fois dépassé cet après-midi. En fin de match, Kevin Denkey profite d'un contre pour égaliser (82e) après un superbe service de Zinedine Ferhat. Les Crocos sont venus chercher leur point du match nul, qui pourrait lancer leur mission maintien. Du côté de Monaco, la saison s'annonce encore une fois très longue.