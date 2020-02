Arrivé sur le terrain peu avant l'heure de jeu, Islam Slimani a offert la victoire à Monaco ce samedi à Amiens (2-1), à l’occasion de la 24e levée de la Ligue 1. De retour sur les prés un mois après sa dernière sortie et une période marquée par de nombreux bruits évoquant un départ, l’international algérien a victorieusement repris de la tête un corner botté par Cesc Fabregas en toute fin de rencontre (92e).

Slimani, un grand joueur pour Moreno

« C’est un grand joueur. Je dis la même chose depuis mon premier jour ici », s’est félicité Robert Moreno au terme du match lors de son point presse. « On a une attaque incroyable avec cinq ou six joueurs de haut niveau en concurrence, c’est bien pour l’équipe. Il a fait tout ce qu’il sait faire. Il donne une passe décisive sur le premier but, il aurait pu obtenir un penalty et il marque. Je suis très content pour lui », a ajouté le technicien ibérique. Mais qu'en pense celui qui n'a plus joué depuis le 12 janvier et le match nul (3-3) face au PSG. « Pour moi, le plus important est de parler de l’équipe. J’ai aidé mon équipe. Je suis rentré et j’ai fait ce que m’a demandé le coach. Ça s’est bien passé », a dit Slimani au micro de beIN SPORTS.