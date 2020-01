En conférence de presse, l'ancien sélectionneur de l'Espagneaprès la victoire contre Reims en Coupe de France ce samedi, lui qui a signé son premier succès avec sa nouvelle équipe : « Je suis très content. On a vu sur le terrain tout ce que j'ai demandé à l'équipe. On a marqué deux fois contre une équipe qui a pris très peu de buts en championnat. Cela veut dire qu'on a de grands joueurs qui ont la capacité de mettre en place ce qu'on a demandé en une semaine ».C'est bien de débuter par une victoire quand il y a un changement d'entraîneur. (...) Physiquement, les joueurs étaient bien. Ils sont souvent revenus effectuer les efforts défensifs. C'est bien. On doit encore travailler, travailler, travailler ». Pour sa prochaine sortie, l'ASM se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le PSG.