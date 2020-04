Monaco - Moreno : « Neymar est comme Messi »

Les plus grands clubs du monde s'arrachent Neymar et Kylian Mbappé, mais s'il ne devait en choisir qu'un, Robert Moreno prendrait le Brésilien. L'entraîneur de l'AS Monaco en dévoile les raisons : "Mbappé est un joueur qui peut marquer des buts dans n'importe quelle situation, mais Neymar vous donne quelque chose de plus'', a-t-il analysé.

"Neymar est le deuxième meilleur joueur du monde"

"Neymar, sans compter Messi car je ne l'ai pas mis sur cette liste, est peut-être le deuxième meilleur joueur du monde. Mbappé est un joueur qui vous fait marquer des buts dans n'importe quelle situation, mais Neymar fait jouer les autres et pour moi, il vous donne quelque chose de plus. Il est comme Messi : il marque, mais il fait jouer le reste de l'équipe... Et s'il y a un joueur qui s'approche de Messi, pour moi c'est Neymar'', a encore expliqué le tacticien ibérique au micro de la radio espagnole SER Catalunya. Mbappé appréciera...