Strasbourg s'est imposé contre Monaco à Louis II samedi et Robert Moreno s'est empressé de défendre ses joueurs et notamment Cesc Fabregas, sifflé lors de sa sortie : « Au début du match, les Strasbourgeois ont réalisé un marquage individuel. Fabregas a trouvé des espaces pour aider. Je ne comprends pas pourquoi le public l’a sifflé. À la fin du match, tu peux, mais, pendant le match, tu dois apporter de la confiance au joueur. C’est un joueur qui se donne pour notre équipe », a estimé le coach asémiste lors de son point presse.



Le technicien espagnol a insisté sur l'importance du soutien des supporters en cette période délicate pour l'ASM :« Pour moi, on ne doit pas siffler le moindre joueur, la meilleure chose c’est d’encourager nos joueurs qui portent le maillot de Monaco. Je comprends que les gens ne sont pas contents du résultat, du match, mais ils doivent le dire à la fin du match. Le dernier match, c’est celui où il a été le plus solide au niveau de l’intensité depuis le début de la saison. Alors ce n’est pas un problème de condition physique ».