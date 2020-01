Le test face à Reims (2-1) a été plutôt réussi. Maintenant, Robert Moreno s'attaque à une montagne. En l'espace de trois jours, dimanche puis mercredi, son équipe de Monaco va affronter le PSG à deux reprises. L'ancien sélectionneur de l'Espagne est bien conscient de la domination parisienne sur la Ligue 1. Mais il n'en fait pas un obstacle insurmontable pour ses protégés. « Ils sont très forts mais nous sommes aussi très forts, a-t-il ainsi affirmé en conférence de presse. Si on considère qu'ils sont à part, on joue le championnat à 19 et on leur donne tout de suite le trophée. Ils ont de grands joueurs mais tout est possible dans un match de football. Je vais donner à mes joueurs de la sérénité pour faire le meilleur match. »

Moreno : « Si on ne pense pas à gagner, autant rester à Monaco »

Adepte d'un jeu basé sur la possession, Moreno sait que ses joueurs auront du mal à avoir le pied sur le ballon au Parc des Princes. Hors de question, malgré tout, de se laisser faire. « On ne peut pas avoir 68,5 % de possession comme contre Reims, car les Parisiens sont très bons, mais on a les qualités pour avoir le ballon, a promis le technicien espagnol. Si on ne pense pas à gagner, on reste ici à Monaco, on perd 3-0 et on ne dépense pas d'argent pour le voyage... » L'ex-adjoint de Luis Enrique au FC Barcelone est également revenu sur la fameuse remontada de 2017 (6-1), qu'il avait vécue depuis le banc de touche catalan : « C'était un match très différent de celui de dimanche, car nous avions perdu à l'aller, puis gagné au retour. C'était magnifique mais nous avons été éliminés ensuite par la Juventus... »