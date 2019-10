Monaco: Les raisons des problèmes défensifs

Deuxième meilleure attaque de Ligue 1 avec 17 buts inscrits, Monaco émarge en revanche parmi les pires défenses du championnat avec buts encaissés. Si les résultats se sont améliorés avec , le club de la Principauté a encore encaissé 7 buts lors des quatre derniers matches. Des problèmes défensifs sur lesquels est revenu Leonardo Jardim auprès de Nice-Matin.

"On est meilleur offensivement que défensivement. C’est parce que tout le monde, dans la construction, l’organisation du jeu, fait de bonnes choses quand l’équipe attaque. A Montpellier l’équipe n’a pas été capable de faire ça et n’a pas marqué. Défensivement, c’est la même chose.Il faut qu’on progresse collectivement. Il faut qu’on se montre plus rigoureux", a ainsi confié le technicien monégasque

"Je l’ai dit au groupe : on est tous responsable des buts que l’on prend. La moitié des buts ont été encaissés à la suite d’un coup franc ou un corner, fait-il remarquer. Ce n’est pas que la faute des défenseurs. Il faut que chacun gagne ses duels", a-t-il renchéri. Les joueurs de l’ASM devront prouver leurs progrès ce vendredi soir face à Nantes.