Monaco : Les nouveaux bébés de l'ASM

Milieux défensifs

Les deux recrues les plus chères du marché monégasque, cet hiver, posent question. Et pour cause, elles sont résolument identiques : deux milieux défensifs très jeunes, 20 ans pour le Bordelais Aurélien Tchouaméni (20 millions d'euros) et 21 ans pour le Strasbourgeois Youssouf Fofana (15 millions). « Je veux doubler tous les postes, ils vont donc m'apporter de la concurrence, a justifié Robert Moreno en conférence de presse. Ce sont de grands joueurs, comme tous nos milieux. Ils sont jeunes mais ont le talent pour jouer, c'est pour ça qu'on les voulait. » Il faudra déboulonner Tiemoué Bakayoko, Golovin ou Adrien Silva, voire Fabregas. Youssouf Fofana était déjà titulaire samedi à Nîmes, Tchouaméni est entré. Défense centrale

Les données de l'équation sont donc exactement les mêmes en défense centrale pour Harisson Marcelin, 19 ans et qui débarque d'Auxerre. A cette différence près que le très prometteur Réunionnais arrive dans le secteur le plus défaillant de l'équipe, et d'assez loin. Il a donc plus de chances de jouer très vite à la place de Glik, Maripan, Jemerson ou Benoit Badiashile. Il ne fallait pas traîner pour les Monégasques, puisqu'un certain Pep Guardiola était notamment sur le coup pour Manchester City (d'après France Football). Latéraux

Après un an et demi loin de l'ASM, Jorge est presque comme une recrue à part entière. Toujours dans son souci de concurrence exacerbée, Robert Moreno semble avoir accueilli avec beaucoup d'intérêt le retour de prêt du latéral brésilien de 23 ans, qui avait passé six mois en prêt à Porto (sans jouer) puis un an à Santos. Si Fodé Ballo-Touré reste titulaire en Ligue 1, c'est Jorge qui a joué les deux derniers matchs de Coupe. Enfin, il faudra attendre six mois pour le défenseur Strahinja Pavlovic (19 ans, 12 millions d'euros) et le gardien Radoslaw Majecki (20 ans, 6 millions), tous les deux prêtés dans la foulée à leurs clubs respectifs du Partizan Belgrade et du Legia Varsovie.