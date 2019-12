Pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, l’AS Monaco défie Angers samedi soir (à 20h). Pour ce rendez-vous, la formation princière va pouvoir compter sur Islam Slimani. L’attaquant international algérien retrouve le groupe monégasque après avoir manqué les deux précédents matchs pour cause de suspension. En son absence, la formation princière a fait le plein de points. Cela étant, son come-back ne peut qu’être une bonne nouvelle pour la bande à Jardim vu les statistiques qu’il affiche depuis qu’il a déposé ses valises sur le Rocher (6 buts et 8 passes décisives).

L'infirmerie de Monaco reste fournie

Slimani reprend, mais d’autres joueurs restent indisponibles côté Monaco. Même s’ils ont repris l’entrainement, Diego Benaglio et Stevan Jovetic ne sont pas encore en pleine possession de leurs moyens pour renouer avec la compétition. D’autre part, Benjamin Henrichs souffre d’une lombalgie, tandis que Pietro Pellegri et Willem Geubbels sont toujours blessés. À noter qu’en cas de succès face au SCO, l’ASM pourrait remonter dans la première moitié du tableau.