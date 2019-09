Monaco lance sa saison contre Nice

Depuis l'entame de l'exercice en cours, on avait souvent vu les joyeux offensifs de l'AS Monaco à leur avantage. Mais le collectif de la Principauté était trop inconstant sur un même match, et surtout particulièrement déséquilibré. La fébrilité défensive de la troupe dirigée par Leonardo Jardim était aussi inquiétante que l'efficacité offensive des Islam Slimani, Aleksandr Golovin ou Wissam Ben Yedder était encourageante. Et ce mardi soir, le derby a permis à l'ASM de livrer enfin un match plein et abouti, avec à la clef une victoire précieuse (3-1) eu égard au début de saison alarmant. L'OGC Nice avait pourtant des armes, mais les lames du Gym ont, à mesure que la rencontre avançait, perdu de leur tranchant.

A l'inverse de leurs rivaux, les Monégasques ont eux réussi, pour la première fois de la saison, à gérer presque parfaitement leurs temps forts et faibles. Pourtant, en confiance, ce sont bien les Aiglons qui abordent le mieux cette opposition si spéciale, avec en ligne de mire une place de co-leader du championnat à partager provisoirement avec le Paris Saint-Germain. Avec notamment ses recrues Adam Ounas et Kasper Dolberg, la troupe de Patrick Vieira se montre incisive, toujours emmenée par un Youcef Atal débordant d'énergie. Mais ce sont les locaux qui frappent les premiers, avec un Aleksandr Golovin à la manoeuvre d'une combinaison à trois sur coup de pied arrêté, que le Russe conclut magistralement du gauche (1-0, 29e). Encore une fois, Monaco mène au score cette saison, sans avoir la certitude de pouvoir préserver cet avantage. Mais sans Kamil Glik, si décevant depuis deux ans, les chances de cette équipe souffreteuse sont peut-être moins minces qu'à l'accoutumée...

Pourtant, l'OGCN sait mettre son hôte en danger, mais les minutes passent et Benjamin Lecomte préserve sa cage inviolée. Au retour des vestiaires, cette tendance se confirme, même si les Monégasques, fidèles à leur style de jeu, restent particulièrement menaçants en contre. Et rapidement, la défense de l'ASM craque, laissant Patrick Burner égaliser (1-1, 54e). Mais Benoît Badiashile et consorts semblent enfin avoir appris de leurs erreurs, et puisque la défense continue de résister, les talents offensifs feront le reste. Islam Slimani, qui s'était vu refuser un but pour hors-jeu en première période, offre le doublé sur un plateau à Aleksandr Golovin (2-1, 74e), le métronome monégasque étant justement récompensé de son match plein, et de son début de saison très prometteur d'une manière générale.

Côté niçois, les sorties de Kasper Dolberg et Adam Ounas, blessé, peu après l'heure de jeu, auront fait beaucoup de dégâts au sein du collectif. Wissam Ben Yedder, entré en fin de partie, appuiera là où ça fait mal, lancé par... Aleksandro Golovin pour entériner définitivement la victoire. Ouf, Monaco peut souffler en sortant, certes provisoirement de la zone rouge. Surtout, s'ils arrivent à répéter ce type de prestations, Francesc Fabregas et les siens devraient rapidement pouvoir regarder vers le haut du classement.