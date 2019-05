Monaco: Jardim prêt à rester 

Maintenu dans l'élite malgré sa défaite face à Nice lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, Monaco pourrait bel et bien conserver son entraîneur, Leonardo Jardim, la saison prochaine.

En effet, le technicien portugais se voit toujours sur le banc du Rocher pour l'exercice 2019-2020, même s'il attend la confirmation de ses dirigeants.

"La saison prochaine ? On ne l'a pas beaucoup préparée. Il faut beaucoup réfléchir sur cette année, ne pas faire les mêmes erreurs. Il ne faut pas annoncer une équipe pour jouer le podium quand elle n'a pas le niveau pour le faire. Personnellement, il me reste deux ans de contrat. J'ai signé et j'ai pris un risque. Maintenant qu'on est sauvés, je pense que je reste, même si ce n'est pas moi qui décide au final", a déclaré l'ex-coach du Sporting Portugal en conférence de presse.