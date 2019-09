Monaco: Jardim évoque les faiblesses défensives de son équipe

Monaco s'est incliné à domicile face à Marseille dimanche en clôture de la 5e journée de Ligue (3-4). Un résultat d'autant plus frustrant que l'équipe menait 2-0...

"On a besoin de travailler et de rester plus costauds. On marque 2 à 3 buts par match mais on a besoin de régler la question défensive. Il faut être plus concentrés, gagner plus de duels et avoir plus d’impact dans les situations de un contre un", a reconnu Leonardo Jardim.

Avec 14 buts encaissés en 5 matches, Monaco est largement bonnet d'âne dans cette catégorie...