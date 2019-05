Monaco: Jardim et "la situation à risque"

A 3 journées du terme de la saison, le maintien n'est toujours pas assuré pour l'AS Monaco qui ne possède que 3 points d'avance sur Caen, 18e et en position de barragiste. Une situation critique dont Leonardo Jardim reste le premier conscient avant un délicat déplacement ce samedi, à Nîmes (20h), pour y défier un promu en pleine confiance et assuré haut la main de conserver sa place dans l'élite : "Les joueurs sont convaincus de la situation à risque dans laquelle nous sommes, assure le coach monégasque. Nous avons besoin de faire des points rapidement." Le plus tôt serait le mieux en effet, mais les absences ne manqueront pas dans le Gard avec les forfaits de Fabregas, Pellegri, Subasic et Jovetic, tous blessés.

Jardim pourrait dans ces conditions être tenté d'aligner un onze de départ identique à celui qui s'est incliné à domicile, le week-end dernier, contre l'ASSE (2-3), à l'exception donc du gardien, où l'incertitude pèse toutefois quant à la capacité de Benaglio à être aligné aux Costières.

Le groupe monégasque - Gardiens : Benaglio - Sy - Henin. Défenseurs : Badiashile, Ballo-Touré, Glick, Henrichs, Jemeson, Naldo, Sidibé. Milieux : Adrien Silva, Chadli, Golovin, Ndoram, Rony Lopes. Attaquants : Falcao, Sylla, Vinicius, Mboula.